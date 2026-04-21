A Milano si sta discutendo di un caso che coinvolge escort, calciatori e altri personaggi noti, con particolare attenzione all’uso di gas esilarante nelle serate post-partita. Tra i soggetti coinvolti si trovano atleti di alto livello e un pilota di Formula 1, che avrebbero usufruito di questo prodotto durante incontri notturni. Le indagini si concentrano sui dettagli di come e perché fosse utilizzato questo gas, senza ancora fornire tutte le risposte ufficiali.

A Milano tiene banco il caso-escort. E c'è un motivo molto preciso per cui nel "pacchetto completo" riservato a calciatori, star dello sport (ci sarebbe anche un pilota di Formula 1 ) e vip di Milano nelle caldissime notti post-partita c'era anche il gas esilarante. Tra privé, champagne, ragazze che offrivano sesso a pagamento, l'organizzazione criminale metteva sul tavolo anche il protossido d'azoto, volgarmente noto appunto come gas esilarante. "E' usato come sostanza psicoattiva, ma nel contempo non è rilevabile", annotano gli investigatori. In sostanza, non era un pericolo per i controlli anti-doping. Movida selvaggia senza il rischio di venire sanzionati dalla giustizia sportiva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Escort e calciatori a Milano, "per cosa usavano il gas esilarante": dettagli sconcertanti

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