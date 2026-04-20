Escort per calciatori di Serie A a Milano bomba-Fiorello | Ecco cosa chiedevano

Un’indagine ha portato alla luce un giro di escort coinvolto in Milano, con sospetti collegamenti a alcuni calciatori di Serie A. La vicenda riguarda richieste e incontri che si sarebbero svolti in modo illecito, ma ancora non sono stati identificati i nomi degli atleti o delle persone coinvolte. La notizia ha suscitato clamore nel mondo dello sport e tra gli ambienti della città.

Un caso torbido, proibito, scuote la Milano-bene: un giro di escort. Un'inchiesta che punta anche verso alcuni calciatori di Serie A, di cui ancora non sono emersi i nomi. Una vicenda, chiacchieratissima, che scatena anche l'ironia di Fiorello, lo showman che entra a gamba tesa sulla vicenda nel corso de La Pennicanza, il format che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio 2, il tutto nella puntata di lunedì 20 aprile. Nel corso della trasmissione, Fiorello commenta con il suo stile pungente le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, secondo cui il presunto giro coinvolgerebbe diversi protagonisti del calcio italiano. Tra battute e sarcasmo, lo showman scherza: "Se ne sono accorti perché chiedevano appuntamenti da 90 minuti e in alcuni casi anche il Var per rivedere alcuni momenti!".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Escort per calciatori di Serie A a Milano, bomba-Fiorello: "Ecco cosa chiedevano" Notizie correlate Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano, 4 arresti: calciatori di Serie A tra clienti escortLa Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 4 persone per un giro di prostituzione ed escort che coinvolgeva numerosi calciatori di Serie A. Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a MilanoAGI - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano, su delega della procura, ha eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort per vip e calciatori di Serie A: 4 arresti e sequestro milionario; ? Milano, escort di lusso nei locali: arresti e indagine sui calciatori di Serie A; Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata nel caso Ruby per induzione alla prostituzione; Milan-Goretzka, è il pallino di Allegri per l'estate: nuovi contatti nelle scorse ore, le ultime. Escort di lusso nei locali della movida, 4 ai domiciliari. Tra i clienti calciatori di serie AErano tutte giovanissime, alcune addirittura appena diciottenni, le escort delle serate organizzate dalla società al centro dell'indagine della Procura di Milano che ha smantellato un giro di favoregg ... rainews.it Escort di lusso per clienti facoltosi, tra loro anche calciatori di serie A. Quattro arrestiAvrebbero reclutato sex worker dietro la copertura di una società di organizzazione di eventi della movida, anche all'interno di noti locali di Milano. Sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro ... ilgiornale.it Il giro di escort per i calciatori delle grandi squadre di serie A: il pacchetto all-inclusive e le feste nel lusso di Milano. In tanti ora tremano - facebook.com facebook Scandalo escort a Milano Coinvolti anche giocatori di Serie A x.com