Escort Milano smantellato un giro di lusso | coinvolti anche dei giocatori di Serie A La ricostruzione della vicenda!

Negli ultimi giorni, le autorità italiane hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nel settore dell'intrattenimento notturno a Milano, ritenuta responsabile di attività illecite legate a servizi di escort di lusso. L’indagine, condotta dalla Procura e dalla Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta di un ampio giro di affari clandestini. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche alcuni calciatori di alto livello.

Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Malagò sulla presidenza della FIGC: «Non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura, lo farò esclusivamente in questo caso.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Escort Milano, smantellato un giro di lusso: coinvolti anche dei giocatori di Serie A. La ricostruzione della vicenda! Notizie correlate Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AI finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che «ha promosso un’attività... ‘Servizio dopopartita’ e non solo: maxi giro di escort a Milano. Coinvolti anche giocatori di Serie AAltra indagine della Procura di Milano che riguarda il mondo del calcio: coinvolti diversi calciatori di Serie A che sarebbero tra i clienti della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Milano, smantellato giro di escort per vip e calciatori di Serie A: 4 arresti e sequestro milionario; Design Week, l'appello di Maria Porro: Milano non deve vivere di rendita. L'Intelligenza artificiale può saccheggiare decenni di know-how in un clic; Francesca Bergesio molestata a Milano: 'Che schifo, tenete alta l'attenzione ragazze' (video). Smantellato giro di escort di lusso a Milano: fra i clienti calciatori di Serie ALa Guardia di Finanza a Milano ha smantellato un giro di escort di lusso da oltre 1,2 milioni di euro. Tra i clienti anche calciatori di Serie A. gazzetta.it Milano, smantellato giro di escort di lusso nella movida: ci sarebbero diversi calciatori di Serie A tra i clientiNel corso delle serate, in gran parte organizzate per calciatori di serie A, a quanto risulta agli atti veniva fatto uso di gas esilarante, la cosiddetta droga del palloncino, una sostanza chimica che ... corrieredellosport.it Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/a-milano-giro-escort-clienti-facoltosi-quattro-arresti-e-sequestri-12-milioni-AIQxRzaC #Milano #cronaca #Italia - facebook.com facebook Movida e calcio, bufera a Milano: serate di lusso e escort, coinvolti anche giocatori di Serie A x.com