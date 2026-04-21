Escort di lusso per calciatori a Milano nelle chat degli indagati la confessione di una ragazza incinta

Nelle conversazioni intercettate nell'ambito di un'indagine su un presunto giro di escort di lusso a Milano, emerge la richiesta di una ragazza di nome brasiliana e la sua confessione di essere incinta. Gli investigatori hanno ascoltato chat tra gli indagati che fanno riferimento a servizi di accompagnamento di alto livello destinati a calciatori. La vicenda coinvolge diverse persone e sta attualmente al centro di un procedimento giudiziario.

Le intercettazioni nell'inchiesta su un presunto giro di escort di lusso a Milano: "Gli mando la brasiliana" e la confessione di una ragazza incinta tra le chat degli indagati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Escort e feste private per calciatori: confessione shock di una ragazzaDietro le luci dei locali più esclusivi, tra tavoli riservati e serate che sembrano non finire mai, si muoveva un’organizzazione capace di offrire... Escort per calciatori, base a Cinisello. "Lavoravamo anche nel lockdown". Una ragazza incintaLe serate nel weekend, il saldo il lunedì quando i clienti - la maggior parte calciatori di Serie A - rientravano dalle trasferte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari; Escort di lusso nei locali della movida a Milano, decine di calciatori di serie A tra i clienti; Escort di lusso tra i tavoli della movida di Milano: sequestro da 1,2 milioni. Calciatori tra i clienti; Escort di lusso per clienti facoltosi, tra loro anche calciatori di serie A. Quattro arresti. Escort di lusso, Deborah Ronchi: la presunta regista del giro apre una nuova società… e l’inchiesta di Milano la porta ai domiciliariDeborah Ronchi, milanese classe 1987, aveva costituito una srl per eventi e influencer poco prima dell’indagine e dei domiciliari ... affaritaliani.it Escort nei party a Milano: calciatori di serie A e un pilota di Formula 1 tra i clientiEscort e droga nei party dei calciatori a Milano. Sono scattati 4 arresti ed è stato scoperto un giro d'affari da 1,2 milioni di euro. notizie.it A Milano eventi quasi quotidiani con escort durante la pandemia. Settanta calciatori coinvolti, alcuni di fama internazionale. facebook Caso escort e calciatori a Milano: quanto hanno speso i calciatori L'indagine della Procura di Milano su un giro di prostituzione vede comparire il nome di una settantina di calciatori. Rischiano qualcosa #Tuttosport x.com