Nelle indagini su un giro di escort a Milano, sono stati identificati oltre 70 clienti, tra cui calciatori di squadre di Serie A e un pilota di Formula 1. Tra le persone coinvolte ci sono anche individui che fornivano protossido di azoto, un gas incolore e inodore comunemente chiamato gas esilarante. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui rapporti tra clienti e fornitori, senza formulare ancora accuse ufficiali.

Escort ma non solo visto che ai calciatori veniva fornito protossido di azoto, un gas incolore e inodore, conosciuto come gas esilarante. Una sostanza che non viene rilevata dai controlli antidoping, e per questo perfetta per uno sballo notturno Sono oltre 70 i clienti vip delle escort a Mila.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Escort a Milano, oltre 70 clienti tra calciatori di Inter, Milan e altri club di Serie A, coinvolto anche pilota di Formula 1

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