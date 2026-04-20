Milano smantellato giro di escort calciatori di Serie A e imprenditori tra i clienti 4 arresti e sequestri per 1,2 mln€

A Milano è stato smantellato un giro di escort coinvolgente calciatori di Serie A e imprenditori. Le indagini hanno portato all’arresto di quattro persone e al sequestro di beni per circa 1,2 milioni di euro. I clienti potevano accedere a pacchetti “all inclusive” che prevedevano serate in locali della movida e soggiorni in hotel di lusso, dietro pagamento di somme di migliaia di euro.

A disposizione dei clienti presunti pacchetti 'all inclusive' con serate in locali della movida e poi camere in alberghi di lusso, previo pagamento di "migliaia di euro" Smantellato a Milano un giro di escort legato alla movida e a feste di lusso. Coinvolti anche calciatori di Serie A, non so.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, smantellato giro di escort, calciatori di Serie A e imprenditori tra i clienti, 4 arresti e sequestri per 1,2 mln€ Notizie correlate Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AI finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che «ha promosso un’attività... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Milano, smantellato giro di escort per vip e calciatori di Serie A: 4 arresti e sequestro milionario; Congedo mestruale nelle scuole in Toscana, ok a mozione Pd in Consiglio regionale; Permessi di soggiorno a pagamento: smantellata rete da milioni nel nord Italia. Milano, smantellato giro di escort di lusso nella movida: ci sarebbero diversi calciatori di Serie A tra i clientiNel corso delle serate, in gran parte organizzate per calciatori di serie A, a quanto risulta agli atti veniva fatto uso di gas esilarante, la cosiddetta droga del palloncino, una sostanza chimica che ... corrieredellosport.it Smantellato giro di escort di lusso a Milano: fra i clienti calciatori di Serie ALa Guardia di Finanza a Milano ha smantellato un giro di escort di lusso da oltre 1,2 milioni di euro. Tra i clienti anche calciatori di Serie A. gazzetta.it Milano, al via domani 21 aprile l'atteso Salone del Mobile. "Nonostante i dazi di #Trump, il settore legno-arredo italiano ha chiuso il 2025 con numeri positivi. Quest’anno, con l’imprevisto della guerra del Golfo, cresce la preoccupazione, ma resto fiducioso per x.com Una doppia tragedia sconvolge la Granfondo Torino. Nella gara ciclistica Milano-Torino da 113 km con 1900 metri di dislivello, due partecipanti si son sentiti male e sono deceduti. ll primo ciclista di 67 anni è stato soccorso immediatamente dal mezzo del serv - facebook.com facebook