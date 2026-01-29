Antisemitismo presidio contro il Ddl Romeo | Incostituzionale Una vendetta del Governo per le manifestazioni per la Palestina

A poche ore dalla discussione in Senato sul Ddl Romeo, diverse associazioni e studenti hanno organizzato un presidio a Roma. Protestano contro il disegno di legge, che secondo loro mira a mettere sullo stesso piano l’antisemitismo e l’antisionismo. Durante la manifestazione sono state mostrate immagini di bambini uccisi a Gaza, mentre Maya Issa, portavoce dei studenti palestinesi, sottolinea come sia ingiusto celebrare la Shoah e allo stesso tempo negare il genocidio dei palestinesi.

