Antisemitismo presidio contro il Ddl Romeo | Incostituzionale Una vendetta del Governo per le manifestazioni per la Palestina
A poche ore dalla discussione in Senato sul Ddl Romeo, diverse associazioni e studenti hanno organizzato un presidio a Roma. Protestano contro il disegno di legge, che secondo loro mira a mettere sullo stesso piano l’antisemitismo e l’antisionismo. Durante la manifestazione sono state mostrate immagini di bambini uccisi a Gaza, mentre Maya Issa, portavoce dei studenti palestinesi, sottolinea come sia ingiusto celebrare la Shoah e allo stesso tempo negare il genocidio dei palestinesi.
A 24 ore dalla Giornata della Memoria e a poche ore dall’inizio della discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge Romeo sull’antisemitismo, diverse associazioni, attivisti, studenti che in questi ultimi mesi hanno riempito le città italiane in favore della Palestina, sono scesi di nuovo in piazza a Roma, per protestare contro il Ddl che, dicono, ha come obiettivo quello di “ equiparare l’antisemitismo all’antisionismo ” “Abbiamo esposto alcune delle immagini dei bambini uccisi in questi due anni a Gaza – racconta Maya Issa, presidente del Movimento degli studenti palestinesi in Italia – è giusto ricordare la Shoa, ma non si può celebrare il Giorno della Memoria da un lato e dall’altro negare il genocidio del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Palestina Manifestazione
Ddl antisemitismo, il Senato adotta la proposta del leghista Romeo come testo base per la legge, sarà possibile vietare i cortei
Il Senato ha scelto di usare la proposta del leghista Romeo come base per la nuova legge contro l’antisemitismo.
Ddl antisemitismo, domani al Senato la scelta del testo base: focus su Romeo e Scalfarotto (quasi identici), mentre il Pd attende ancora la proposta riscritta dal dem Giorgis
Domani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici.
Ultime notizie su Palestina Manifestazione
Argomenti discussi: Giorno della memoria, paura antisemitismo. I ProPal sfidano i divieti; Nel Giorno della Memoria presidio per Gaza: gelo della Comunità ebraica; Giorno Memoria, presidio pro-Pal davanti alla sede Pd a Roma; Giorno della Memoria, Mattarella contro l'antisemitismo: 'Combattere i despoti di oggi'.
Al Senato incardinato il testo base sull'antisemitismoNella Giornata della Memoria, la Commissione Affari costituzionali del Senato adotta il testo di Massimiliano Romeo (Lega). Ora la partita degli ... huffingtonpost.it
Giorno della Memoria, presidio pro-Pal davanti alla sede Pd a RomaGiorno della Memoria, presidio pro-Pal davanti alla sede Pd a Roma ... msn.com
Ddl antisemitismo, il Senato adotta la proposta del leghista Romeo come testo base per la legge, sarà possibile vietare i cortei x.com
Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo). Di Luca Roberto - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.