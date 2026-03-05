Ddl Antisemitismo ok del Senato con 105 sì 24 no e 21 astenuti Pd si divide M5S e Avs votano no | Dichiarazione IHRA abusata

Il Senato ha approvato il disegno di legge contro l'antisemitismo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti. Il Partito Democratico si è diviso sulla questione, mentre il Movimento 5 Stelle e Alternativa per la Sovranità hanno votato contro, affermando che la dichiarazione IHRA viene abusata. Durante la discussione parlamentare si è concentrato sul rischio di un possibile scivolamento tra differenti interpretazioni della legge.

Nel dibattito parlamentare il nodo centrale della legge è stato il possibile scivolamento tra antisemitismo e critica alle politiche israeliane, due piani che molti parlamentari chiedono di mantenere distinti Il Senato ha approvato il ddl antisemitismo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ok al Ddl antisemitismo: M5S e Avs votano no, Pd divisoPrimo via libera dell’aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni Il testo è stato...

Antisemitismo, al Senato il disegno di legge: bocciati gli emendamenti Pd-M5S-Avs su IhraL’Aula del Senato ha bocciato gli emendamenti presentati da Pd, M5S e Avs con i quali si chiedeva di sostituire nel testo del ddl Antisemitismo la...

Ddl contro antisemitismo, ok del Senato: 20 milioni per scuole, linee guida su memoria Shoah da aggiornare in sei mesiL'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge S. 1004 Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo con 105 voti favorevoli, ... orizzontescuola.it

Il Senato approva il ddl antisemitismo: il Pd si spacca, voto contrario di M5s e AvsI partiti di maggioranza insieme a Italia Viva, Azione e i riformisti dem votano a favore del testo. Si astiene il Partito democratico: Non votiamo contro come segno di vicinanza e promessa di impegn ... ilfoglio.it

PRIMO SI AL DDL CONTRO L'ANTISEMITISMO: M5S E AVS VOTANO NO, IL PD SI DIVIDE | di Michele Suglia Il disegno di legge per combattere l'antisemitismo divide il Senato fino all'ultimo. L'aula l'ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 asten - facebook.com facebook

Il DDL approvato dal Senato italiano oggi non contrasta l'antisemitismo: contrasta solo le critiche alle politiche israeliane. Per assicurarsi che gli Italiani tacciano mentre Israele completa la pulizia etnica della Palestina. Onestamente, una vergogna. x.com