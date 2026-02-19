Parterre revoca del bando vinto È illegittima ora ricorso al Tar E al Comune chiedo 3 milioni

Il Comune di Firenze ha deciso di revocare il bando vinto dalla società Libertà Entertainment Srl per il Parterre, causando una battuta d’arresto nella riqualificazione dell’area. La decisione deriva da una valutazione di illegittimità del procedimento, che ha portato la società a presentare un ricorso al Tar. Nel frattempo, l’azienda ha richiesto un risarcimento di tre milioni di euro, sostenendo di aver subito danni economici e di immagine. La vicenda si complica ulteriormente con questa nuova fase giudiziaria.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Finisce con un ricorso al Tar e una richiesta danni di tre milioni di euro al Comune la tormentata vicenda della riqualificazione e valorizzazione del Parterre – che da anni versa in condizioni di degrado e parziale abbandono – ancora rimasta al palo nonostante il bando vinto un anno e mezzo fa dalla "Libertà Entertainment Srl". La società che fa capo all'imprenditore Giovanni Fittante – con trascorsi in politica proprio a Palazzo Vecchio – ha chiamato in causa i legali dopo la recente notifica da parte del Comune della revoca dell'aggiudicazione del bando vinto nell'agosto 2024, due mesi dopo l'insediamento della giunta Funaro.