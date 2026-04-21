Una giovane donna di Grosseto è stata aggredita ieri sera mentre usciva di casa per gettare la spazzatura. Un uomo l’ha afferrata tentando di violentarla, ma è riuscita a gridare e attirare l’attenzione dei passanti. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per controlli, mentre l’aggressore è stato fermato dalla polizia sul posto. La vicenda sta suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Grosseto, 21 aprile 2026 – Una serata che lascerà il segno in una giovane donna grossetana che ieri sera, lunedì 20 aprile, è stata vittima di una tentata violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito, dopo cena la signora era scesa in strada per gettare la spazzatura e, proprio in quel momento, sarebbe stata bloccata da un giovane che l’avrebbe afferrata da dietro gettandola a terra. L’uomo, poi, ha cercato di sbottonarsi i pantaloni. La vittima, una 50enne, è riuscita a divincolarsi. La donna, una cinquantenne, è riuscita a divincolarsi dalla presa del maniaco, e ha cominciato a gridare disperatamente in cerca di aiuto. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei residenti che si sono precipitati in strada circondando l’uomo e allertando le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce per gettare la spazzatura e un uomo l’afferra per violentarla: salvata dalle grida disperate

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