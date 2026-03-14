CoorDown ha commentato che usare le parole legate alla disabilità per offendere equivale a gettare la spazzatura dal balcone, sottolineando come questa scelta trasforma una condizione umana in una metafora del disprezzo. La dichiarazione mette in evidenza la delicatezza del tema dell’uso offensivo di termini legati alla disabilità e il loro impatto nel linguaggio quotidiano.

È da qui che parte Just Evolve, la nuova campagna internazionale lanciata da CoorDown in vista della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down del 21 marzo. Il messaggio è semplice: se siamo riusciti a smettere di gettare l’immondizia dalla finestra, possiamo smettere anche di usare certe parole. Perché se continuiamo a pronunciarle, allora è davvero come se fossimo rimasti fermi in un passato che pensavamo (e speravamo) di aver superato. Il testo che accompagna il lancio lo dice: il problema non è «una parola sbagliata», ma «l’immaginario abilista che il linguaggio alimenta e riproduce: nella vita quotidiana, nei media, nelle istituzioni». Quando la disabilità diventa un insulto, si sta trasformando una condizione umana in metafora del disprezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - CoorDown: «Ecco perché usare le parole della disabilità per offendere non è così diverso dal gettare la spazzatura dal balcone»

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