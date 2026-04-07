Grida d' aiuto disperate ma non c' è traccia di anima viva | che sta succedendo sul Bondone

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile, sulla zona boschiva vicino alla capanna Viote, sono state udite grida di aiuto provenienti dall’interno del bosco. Le richieste di soccorso sono state segnalate alle autorità e hanno attivato le operazioni di emergenza. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma al momento non sono state trovate persone o tracce di presenza umana nella zona interessata.

Grida disperate che chiedevano aiuto, provenienti da una zona boschiva non lontano dalla capanna Viote: una situazione che ha subito allertato nel pomeriggio di martedì 7 aprile la macchina dei soccorsi trentina, a partire dai vigili del fuoco. Peccato che, dopo tutto ciò, ricerche e perlustrazioni non hanno dato – almeno finora – alcun esito. I vigili del fuoco di Cadine e Sopramonte sono subito giunti sul posto, seguiti dai permanenti di Trento, così come dal soccorso alpino: la zona a ridosso dell’osservatorio denominato Terrazza delle Stelle – dai cui paraggi sembrava stessero giungendo le grida – è stata pattugliata con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: “Aiuto, aiuto”. Morte choc a 12 anni: in cima al palazzo, poi il crollo e le grida di terrore

Escursionista precipita per 20 metri sul sentiero Rilke: i soccorritori trovano la 31enne grazie alle grida d'aiuto. È graveDUINO AURISINA - Escursionista scivola lungo il sentiero Rilke e cade per venti metri: è accaduto nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, a...

Si parla di: Lo shock del quartiere, i timori sulla sicurezza; TENTA DI RAPINARE IL MONOPATTINO A UN MINORENNE VICINO ALLE AUTOLINEE DI LATINA: ARRESTATO 36ENNE ALGERINO.