Ersu 6mila studenti senza borse alloggio | manifestazione di protesta dell' associazione Koinè

Questa mattina, davanti alla sede dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, si è tenuto un sit-in organizzato dall’associazione Koinè. Alla manifestazione hanno partecipato circa 6.000 studenti dell’università, che hanno protestato contro la mancanza di borse alloggio offerte dall’ERSU. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto diversi studenti presenti nel territorio.