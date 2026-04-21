Ersu 6mila studenti senza borse alloggio | manifestazione di protesta dell' associazione Koinè
Questa mattina, davanti alla sede dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, si è tenuto un sit-in organizzato dall’associazione Koinè. Alla manifestazione hanno partecipato circa 6.000 studenti dell’università, che hanno protestato contro la mancanza di borse alloggio offerte dall’ERSU. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto diversi studenti presenti nel territorio.
Questa mattina sotto la sede dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU) numerosi studenti dell'Ateneo sono scesi in piazza al fianco dell'associazione Koinè per un sit-in di protesta. Motivo della mobilitazione, il ritardo nell'erogazione delle borse di studio. Secondo l'associazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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