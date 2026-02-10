Sono circa 73mila gli studenti fuori sede che cercano un alloggio in città, ma solo 10mila posti sono disponibili. Le residenze universitarie sono quasi sempre piene, con o senza borsa di studio, e molte richieste restano inevase. La carenza di alloggi spinge molti studenti a trovare sistemazioni alternative, spesso lontano dalle università.

Residenze per universitari sempre piene, con o senza borsa di studio, ma i posti non bastano per soddisfare tutte le richieste. Il tema è annoso e prioritario, perché, se si vuole favorire l’accesso all’istruzione terziaria è importante abbattere i costi, a partire da quelli per l’alloggio degli studenti. Non a caso, il Pnrr ha previsto la realizzazione di 60mila nuovi posti a livello nazionale, entro giugno di quest’anno. I bilanci si tracceranno a cantieri conclusi, mentre, per adesso, gli ultimi dati sul diritto allo studio del Ministero dell’Università e della ricerca, non si discostano molto da quelli degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti fuori sede e senza alloggio: in 73mila si disputano 10mila posti

