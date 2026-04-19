Durante un’intervista al podcast The Interview del New York Times, Charlize Theron ha raccontato un episodio difficile della sua infanzia. Ha descritto la notte in cui sua madre sparò al padre, affermando che la madre voleva ucciderli. La protagonista di film di successo ha condiviso questa esperienza di vulnerabilità, parlando di un momento cruciale della sua vita.

Un momento di vulnerabilità ha attraversato l’intervista concessa da Charlize Theron al podcast The Interview del New York Times, condotto da Lulu Garcia-Navarro. L’attrice premio Oscar, spesso associata a un’immagine di forza e controllo, si è emozionata mentre ha ripercorso i traumi della sua infanzia in Sudafrica, nello specifico l’ omicidio di suo padre da parte di sua madre. Un delitto di legittima difesa di cui Theron ha parlato più in passato. Stavolta approfondisce il contesto in cui Theron ha descritto un ambiente domestico profondamente segnato dall’ alcolismo di suo padre Charles, che aveva costruito un vero e proprio bar all’interno della casa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Voleva ucciderci”: Charlize Theron rievoca la notte in cui sua madre sparò al padre

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