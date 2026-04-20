L’attrice racconta la notte in cui sua madre ha ucciso suo padre per proteggerla. Il racconto è diretto e senza filtri, offrendo dettagli sulla scena e sulle circostanze dell’evento. La narrazione si concentra sui fatti accaduti, senza aggiungere interpretazioni o giudizi, mantenendo uno stile semplice e realistico. La descrizione si concentra sulla memoria di quella notte, senza influenze emotive o opinioni personali.

Cinquant’anni portati con la grazia di chi ha attraversato il fuoco e ne è uscita non solo indenne, ma più forte. Charlize Theron è oggi una delle attrici più potenti e apprezzate di Hollywood. Già premio Oscar per Monster (2003), è diventata un’action star in Mad Max: Fury Road, nella saga The Old Guard, e, dal 27 aprile su Netflix, in Apex. In estate sarà nel kolossal di Christopher Nolan, L’Odissea, nei panni della ninfa Calipso. Eppure, dietro la diva che fa a pugni sullo schermo e che con il suo sorriso disarmante conquista qualunque red carpet, c’è una ragazzina cresciuta in una fattoria in Sudafrica in una casa dove l’alcol e la paura erano ospiti fissi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlize Theron ripercorre la notte in cui sua madre ha ucciso suo padre per salvarle la vita. Un racconto crudo e sorprendente

Notizie correlate

“Voleva ucciderci”: Charlize Theron rievoca la notte in cui sua madre sparò al padreUn momento di vulnerabilità ha attraversato l’intervista concessa da Charlize Theron al podcast The Interview del New York Times, condotto da Lulu...

Charlize Theron racconta la notte che le cambiò la vita: “Mia madre sparò per proteggermi”Charlize Theron ha condiviso per la prima volta i dettagli completi di quella notte che cambiò per sempre la sua vita quando aveva appena 15 anni.

Altri aggiornamenti

Per Charlize Theron fra 10 anni l'AI potrà rimpiazzare Timothée Chalamet (un ballerino invece no)Da ex ballerina, Charlize Theron dice la sua su Timothée Chalamet e il suo commento sulla danza classica e l'opera. Secondo l'attrice un ballerino non potrà mai essere sostituito dall'Intelligenza Art ... comingsoon.it

Charlize Theron in The Odyssey: cosa sappiamo sul ruolo e le prime immagini delle ripreseDimentica tutto quello che pensavi di sapere: Charlize Theron non sarà la maga Circe in The Odyssey. Il colpo di scena arriva direttamente dal CinemaCon 2026, dove Christopher Nolan ha finalmente to ... tag24.it