Martedì 14 aprile alle 17.30, nella Sala Negrelli di Tonadico, si terrà un incontro dedicato alle pratiche di gestione delle eredità e delle successioni. L'appuntamento si rivolge a chi desidera conoscere le procedure per tutelare i propri beni e affrontare con chiarezza gli aspetti legali legati alla trasmissione patrimoniale. La sessione offrirà informazioni utili sulla pianificazione e le modalità di tutela delle proprietà familiari.

Martedì 14 aprile, alle ore 17.30, la Sala Negrelli di Tonadico ospiterà un incontro informativo cruciale per la gestione del patrimonio familiare. L’iniziativa, che mira a fornire strumenti pratici per affrontare con consapevolezza i temi dell’eredità, delle successioni e delle donazioni, è promossa dalle Acli trentine insieme ai Circoli Acli di Primiero, allo Spazio Argento e al Distretto Famiglia della Comunità di Primiero. L’accesso all’evento sarà completamente gratuito per tutti i cittadini interessati. La tutela del patrimonio tra prevenzione dei conflitti e pianificazione fiscale. Organizzare il passaggio generazionale delle proprietà e dei beni non è solo una questione burocratica, ma un atto di responsabilità verso la stabilità del nucleo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eredità e successioni: guida pratica per proteggere i propri beni

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