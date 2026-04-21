Tornare a parlare oggi della Banda della Magliana potrebbe sembrare una roba da archeologia criminale, da nostalgici del piombo e amanti di vecchi e polverosi dossier. Ma non è così. Perché la melma, quella vera, non va in pensione. Non si estingue per prescrizione. Semmai, si adegua. Come uno dei suoi ultimi "esemplari": " Er Palletta ". Al secolo Raffaele Pernasetti, 75 primavere e un passato da braccio destro di Renatino De Pedis (quello sepolto a Roma nella basilica di Sant'Apollinare e poi riesumato nel 2012). "Er Palletta" l'hanno beccato mercoledì scorso, con l'accusa di organizzare piazze di spaccio per conto di soggetti ricollegabili, secondo gli inquirenti, al clan camorristico dei Senese, tra i più attivi nella Capitale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Er Palletta" e il mistero di Testaccio. Locale Ater da una Pernasetti all'altra

Notizie correlate

Manette per Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di...

Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere, chi è ‘Er Palletta’(Adnkronos) – C'è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana fra le 13 persone arrestate oggi a Roma.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Earth Day, Villaggio della Terra a Villa Borghese (VIDEO).

Chi è Raffaele Pernasetti, Er Palletta della Banda della Magliana: dai furti ai rapporti coi SeneseTorna in carcere oggi 15 aprile Raffaele Pernasetti, storico boss della Banda della Magliana. Negli anni aveva costruito rapporti solidi con il clan Senese. fanpage.it

Broker della droga per i clan, torna in carcere Er Palletta, ex membro della Banda della Magliana. Ha ispirato il personaggio del Botola in Romanzo CriminaleEr Pallotta gestiva il traffico di droga al Testaccio al seguito del boss del Trullo. Trovati anche due quaderni con le regole del clan ... lanotiziagiornale.it