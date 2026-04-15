Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere chi è ‘Er Palletta’

Un ex membro di spicco della Banda della Magliana è stato tra le 13 persone arrestate questa mattina a Roma. La notizia riguarda un uomo noto con il soprannome ‘Er Palletta’, coinvolto in un’operazione delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce in un’indagine sulle attività criminali legate al passato della banda. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos.

(Adnkronos) – C'è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana fra le 13 persone arrestate oggi a Roma. Si tratta di Raffaele Pernasetti, 75 anni, che, secondo l’accusa, procurava decine di chili di droga, fra hashish e cocaina, per l'organizzazione di narcotrafficanti che è stata sgominata. Tenendo sotto osservazione Pernasetti, detto 'Er Palletta' e i suoi legami con gruppo di narcotrafficanti di San Basilio con a capo Rosario Morando, esponente della famiglia di 'ndrangheta di Platì, gli investigatori sono arrivati a un ristorante di Testaccio, frequentato quasi quotidianamente dall’ex esponente della Banda della Magliana, scoprendo i vertici di un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti attiva nel quartiere Trullo della Capitale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Roma, 13 arrestti nella notte tra cui Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di...