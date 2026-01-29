Il mito di Freddie Mercury rivive sul palco | grande concerto tributo il 12 febbraio 2026

Il teatro Shalom di Mesagne si prepara a ospitare un grande concerto tributo a Freddie Mercury il 12 febbraio 2026. L’evento, fissato per le 20:00, riporta sul palco la musica del cantante dei Queen, con artisti e fan pronti a ricordare il suo stile unico. La serata promette emozioni intense per chi ha vissuto le canzoni di Mercury e per chi vuole scoprire di più sulla sua figura.

Il prossimo 12 febbraio 2026, alle ore 20:00, il prestigioso teatro Shalom dei Padri Carmelitani, a Mesagne, diventerà la cornice di un evento straordinario dedicato alla memoria di Freddie Mercury. Situato in piazza San Michele Arcangelo n. 1, il teatro si appresta a ospitare i "Queen of Magic".🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Freddie Mercury

Nel 2026, Mary Austin pubblicherà "A Life in Lyrics", una raccolta di manoscritti inediti di Freddie Mercury che rivelano il loro legame speciale.

Il Teatro Sociale di Camogli ospita sabato 31 gennaio gli Starfish, che proporranno un tributo ai Coldplay.

