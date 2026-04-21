Epatite A 89 casi a Caserta con 22 ricoverati 16 negli ultimi 10 giorni ci sono anche bimbi | Vaccinate

A Caserta si sono registrati 89 casi di epatite A, con 22 persone ricoverate in ospedale. Tra queste, 16 si sono verificate negli ultimi dieci giorni e ci sono anche bambini tra i pazienti. Il direttore dell'Asl ha confermato che il focolaio è ancora attivo e in evoluzione. Si raccomanda la vaccinazione come misura preventiva.