Epatite A 89 casi a Caserta con 22 ricoverati 16 negli ultimi 10 giorni ci sono anche bimbi | Vaccinate

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta si sono registrati 89 casi di epatite A, con 22 persone ricoverate in ospedale. Tra queste, 16 si sono verificate negli ultimi dieci giorni e ci sono anche bambini tra i pazienti. Il direttore dell'Asl ha confermato che il focolaio è ancora attivo e in evoluzione. Si raccomanda la vaccinazione come misura preventiva.

Antonio Limone, direttore dell'Asl di Caserta, a Fanpage.it: "Focolaio di Epatite A ancora in corso, abbiamo 22 ricoverati. Importante vaccinarsi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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