Epatite A Napoli ricoverati anche 3 bimbi | casi saliti a 154 Grave 46enne rischia trapianto di fegato

A Napoli, tre bambini sono stati ricoverati all'ospedale Santobono a causa di casi di epatite A, portando il totale dei contagi a 154. Attualmente sono in corso verifiche su altri 22 potenziali infetti. Tra i pazienti, un uomo di 46 anni è in condizioni gravi e rischia il trapianto di fegato.

Ricoverati 3 bambini per Epatite A all'ospedale Santobono di Napoli. I casi di contagiati sono saliti a 154, altri 22 in corso di verifica. Controlli Arpac e Asl, verifiche anche su pescherie e ristoranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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