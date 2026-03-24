Epatite A a Caserta 52 casi picco a Sessa Aurunca L'Asl | Ora controlli sulla verdura

All'Asl di Caserta 52 contagiati e 32 ricoverati per Epatite A. A Napoli circolare del Prefetto alle Asl: coordinamento tra ospedali per reperire altri posti letto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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