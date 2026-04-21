Entrano mettono a soqquadro la scuola di musica e rubano delle bottiglie di vino

Nella notte, alcuni individui sono entrati nella scuola di musica Salvador Gandino, causando danni all’interno e sottraendo diverse bottiglie di vino. Si tratta di un episodio che si ripete nel corso dell’ultimo anno, con ripetute incursioni che hanno coinvolto la stessa struttura. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ladri di nuovo in azione alla scuola di musica Salvador Gandino, già al centro di ripetute incursioni nel corso dell'ultimo anno. Sono già quattro gli episodi segnalati, di cui due in un solo mese. L'ultimo fatto è avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile quando un gruppo non.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadroQuesta notte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. Leggi anche: Furto in un negozio a Porcia: ladri entrano in azione mettono a soqquadro l'emporio Contenuti di approfondimento Vandali a scuola: messa a soqquadro la segreteriaIgnoti si sono introdotti al I Circolo Didattico Mena Morlando, in piazza Gramsci a Giugliano, mettendo a soqquadro la segreteria. Sul posto si è recato il sindaco di Giugliano Diego D'Alterio, che ... napolitoday.it Ubriaco mette a soqquadro il pronto soccorso ad Avellino, arrestatoIn preda ai fumi dell'alcol ha messo a soqquadro il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. (ANSA) ... ansa.it