Caivano ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadro
Questa notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine a Caivano, provocando danni e cercando di rubare documenti. La causa dell’azione sembra essere un tentativo di furto finito male, che ha allertato immediatamente i carabinieri della Sezione Radiomobile. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e stanno indagando per identificare i responsabili. La scena si presenta ora devastata e l’azienda si sta organizzando per ripristinare la sede.
Questa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. All’interno degli uffici gli ambienti sarebbero stati messi a soqquadro. I danni sono in corso di quantificazione, mentre i rilievi sono affidati al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Proseguono le indagini . L'articolo Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadro Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Harmont & Blaine: 32 licenziamenti a Caivano, sindacati in protesta per la mancanza di confronto e impatto sociale.La notizia dei 32 licenziamenti a Caivano ha suscitato grande scalpore nella comunità.
Harmont & Blaine, al via tavolo confronto per 32 posti a rischio: Durigon cerca soluzioni per Caivano.Il Ministero del Lavoro ha avviato un tavolo di confronto con Harmont & Blaine per affrontare la perdita di 32 posti di lavoro a Caivano.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadro.
L'inchiesta sulla morte di Giovanni Marchionni, lo skipper 21enne di Bacoli (Napoli) trovato senza vita a bordo di uno yacht di 17 metri ormeggiato a Marina di Portisco (Olbia), non è più a carico di ignoti Nel fascicolo aperto nella Procura di Tempio Pausania s - facebook.com facebook