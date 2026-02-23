Caivano ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadro

Questa notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine a Caivano, provocando danni e cercando di rubare documenti. La causa dell’azione sembra essere un tentativo di furto finito male, che ha allertato immediatamente i carabinieri della Sezione Radiomobile. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e stanno indagando per identificare i responsabili. La scena si presenta ora devastata e l’azienda si sta organizzando per ripristinare la sede.