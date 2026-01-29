Capri via libera all’Area Marina Protetta Marevivo | Un passo decisivo per la biodiversità

Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge per creare l’Area Marina Protetta di Capri. È un passo importante per tutelare il mare e la biodiversità dell’isola. Ora si aspetta solo il via libera definitivo per avviare i lavori e proteggere le acque e le specie che vivono in queste zone.

Primo passo concreto verso l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri. Il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità il disegno di legge che prevede la nascita dell’AMP “Isola di Capri”. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati per il prosieguo dell’iter legislativo. Un risultato accolto con soddisfazione da Fondazione Marevivo, da oltre quarant’anni impegnata nella tutela dell’ecosistema marino caprese. L’associazione è nata proprio sull’isola e da allora lavora per la protezione della biodiversità delle sue acque. Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, sottolinea il valore politico e istituzionale del voto: «È stato raggiunto un importante risultato con l’approvazione del disegno di legge che istituirà l’Area Marina Protetta Isola di Capri.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Capri AMP Capri diventa “Area marina protetta”: via libera all’unanimità dal Senato Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che crea ufficialmente l’Area Marina Protetta di Capri. Sta per nascere l'Area Marina Protetta dell’isola di Capri Questa mattina il Senato ha dato il via libera all’unanimità al disegno di legge che permette di creare ufficialmente l’Area Marina Protetta dell’isola di Capri. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Capri AMP Argomenti discussi: Capri diventa Area marina protetta: via libera all’unanimità dal Senato; Capri diventa 'Area marina protetta': via libera all'unanimità dal Senato; Ok del Senato all’Area marina protetta dell’Isola di Capri; Il Senato approva il ddl per istituire l'Area Marina Protetta di Capri. Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversitàPrimo passo concreto verso l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri. Il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità il disegno di legge che prevede la nascita dell’AMP Isola di Capri. ildenaro.it Ok del Senato all’Area marina protetta dell’Isola di CapriIl Senato ha approvato all'unanimità un disegno di legge che istituisce l'Area marina protetta (Amp) dell'Isola di Capri ... sorrentopress.it Nasce l’Area Marina Protetta Isola di Capri: il Senato approva il DDL #Capri #DDL #AreaMarinaProtetta #PositanoNotizie #PNo - facebook.com facebook Sì del Senato alla istituzione dell'area marina protetta di Capri. E' la settima della Campania #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.