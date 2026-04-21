Enoch Arden con Andrea Savoia e il Maestro Paolo Luiso ad Acquaviva delle Fonti

A Acquaviva delle Fonti si è svolto il secondo spettacolo della rassegna teatrale Vite in controluce, organizzata da AncheCinema in collaborazione con il Comune. La rappresentazione ha visto la partecipazione di Andrea Savoia e del Maestro Paolo Luiso, attirando un pubblico interessato alle performance artistiche del territorio. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale, promuovendo incontri e spettacoli dedicati al teatro e alle arti performative.