Enoch Arden con Andrea Savoia e il Maestro Paolo Luiso ad Acquaviva delle Fonti
A Acquaviva delle Fonti si è svolto il secondo spettacolo della rassegna teatrale Vite in controluce, organizzata da AncheCinema in collaborazione con il Comune. La rappresentazione ha visto la partecipazione di Andrea Savoia e del Maestro Paolo Luiso, attirando un pubblico interessato alle performance artistiche del territorio. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale, promuovendo incontri e spettacoli dedicati al teatro e alle arti performative.
Secondo spettacolo della rassegna teatrale Vite in controluce promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti.La storia è un idillio che racconta un fatto avvenuto tra gente umile, con un linguaggio semplice e naturale. Enoch Arden è un marinaio che ritorna al.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
'Omaggio a Mia martini', spettacolo musicale con l’Orchestra Tebaide d’Italia ad acquaviva delle FontiQuarto appuntamento della stagione di prosa e musica 2026 promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti: uno...
Leggi anche: Bambina di 2 anni azzannata da un pitbull in strada ad Acquaviva delle Fonti, in ospedale con ferite al volto
Contenuti e approfondimenti
Enoch Arden giovedì sera a San MarinoQuesto giovedì alle ore 21.30, al Campo Bruno Reffi, Antonio Fazzini e il pianista argentino Hector Moreno, porteranno in scena Enoch Arden con le musiche di Richard Strauss e il testo di Alfred ... libertas.sm
A Sori Enoch Arden, l’Ulisse di Alfred Tennyson con le musiche di StraussSori. È un Ulisse romantico Enoch Arden, nato dalla penna del poeta vittoriano lord Alfred Tennyson e raccontato in note dal compositore tedesco Richard Strauss. Enoch Arden è un naufrago per amore ... genova24.it