' Omaggio a Mia martini' spettacolo musicale con l’Orchestra Tebaide d’Italia ad acquaviva delle Fonti
Ad Acquaviva delle Fonti si tiene il quarto appuntamento della stagione di prosa e musica 2026 promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune. Lo spettacolo consiste in una performance musicale con l’Orchestra Tebaide d’Italia e si tratta di un omaggio a Mia Martini, artista nota per la sua voce intensa e autentica. L’evento combina elementi teatrali e musicali ed è dedicato alla cantante italiana.
Quarto appuntamento della stagione di prosa e musica 2026 promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti: uno spettacolo teatrale e musicale dedicato a Mia Martini, voce tra le più autentiche e intense della canzone italiana. Sotto la regia di Raffaella Balestra. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Si parla di: Omaggio a Mia Martini ad Acquaviva: in scena l’11 aprile al Teatro Luciani; Mimì, omaggio a Mia Martini ad Acquaviva delle Fonti.