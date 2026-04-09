' Omaggio a Mia martini' spettacolo musicale con l’Orchestra Tebaide d’Italia ad acquaviva delle Fonti

Ad Acquaviva delle Fonti si tiene il quarto appuntamento della stagione di prosa e musica 2026 promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune. Lo spettacolo consiste in una performance musicale con l’Orchestra Tebaide d’Italia e si tratta di un omaggio a Mia Martini, artista nota per la sua voce intensa e autentica. L’evento combina elementi teatrali e musicali ed è dedicato alla cantante italiana.