Ennesimo frontale sulla provinciale | coinvolti più veicoli 6 feriti e strada chiusa

Un nuovo incidente si è verificato questa mattina sulla Strada provinciale 510 che attraversa le zone di Sebino e Valcamonica. L’incidente, avvenuto poco prima delle 14, ha coinvolto diversi veicoli e ha causato sei feriti, nessuno dei quali in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Ennesimo incidente sulla Strada provinciale 510 che attraversa Sebino e Valcamonica: il bilancio stavolta è di ben 6 feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, come conseguenza dello schianto tra più veicoli – un incidente frontale-laterale – avvenuto poco prima delle 14.30, appena superato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Spaventoso frontale tra auto sulla Provinciale: grave una ragazza, strada chiusaUn grave incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, lungo la SP236 a Montichiari. Maxi incidente sulla Variante: nove feriti, quattro veicoli coinvoltiCecina (Livorno), 12 aprile 2026 – Quattro veicoli coinvolti e nove persone ferite. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ennesimo frontale sulla provinciale: coinvolti più veicoli, 6 feriti e strada chiusa - BresciaToday; Strada provinciale 20, la trappola mortale tra Solanas e Sinnai: A 130 all'ora non si frena, si uccide; Ittiri, frontale nella notte sulla provinciale 15: quattro feriti in codice rosso e due auto distrutte; Incastrato tra le lamiere dopo il frontale: è in pericolo di vita - BresciaToday. Violentissimo scontro frontale auto-pullman sulla provinciale, in azione i soccorsi con l'elicottero: gravissimo un 18enneDESENZANO. Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile, a Desenzano: un'auto e un pullman si sono scontrati frontalmente, un 18enne in gravissime condizioni. L'allarme è sc ... ildolomiti.it Frontale sulla Provinciale: positivo a mix di droghe, 29enne denunciato e patente ritirataControlli dei Carabinieri. Ricostruita anche una violenta lite avvenuta in Piazza Don Minzoni, coinvolti tre giovani Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della C ... youtvrs.it Buongiorno con l’ennesimo attacco frontale del Papa al Presidente del suo paese natale. - facebook.com facebook