Maxi incidente sulla Variante | nove feriti quattro veicoli coinvolti

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Variante Aurelia, nel comune di Cecina, coinvolgendo quattro veicoli e causando il ferimento di nove persone. L’incidente è avvenuto al chilometro 282 e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari. Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso e le verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Cecina (Livorno), 12 aprile 2026 – Quattro veicoli coinvolti e nove persone ferite. È il bilancio dell’incidente avvenuto al km 282 sulla Variante Aurelia nel territorio di Cecina in provincia di Livorno. L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 sul posto sono intervenuti il prima possibile tutti i soccorritori, dal 118 ai vigili del fuoco, dalle forze dell’ordine al personale Anas. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente sembra che non ci siano feriti gravi tra le nove persone coinvolte. Indagini e accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi incidente sulla Variante: nove feriti, quattro veicoli coinvolti Incidente della domenica sulla Statale 36: quattro veicoli coinvolti, due donne in ospedaleIl sinistro nel pomeriggio di domenica nel tratto tra Arosio, Briosco e Capriano: traffico rallentato e code lungo la Statale 36 Incidente stradale... Usa, maxi incidente in Michigan: coinvolti oltre 100 veicoliOltre 100 veicoli si sono scontrati o sono usciti di strada in Michigan: lo Stato Usa alle prese con una violenta tempesta invernale proveniente dai...