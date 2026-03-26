Spaventoso frontale tra auto sulla Provinciale | grave una ragazza strada chiusa

Questa mattina, lungo la Provinciale 236 a Montichiari, si è verificato un incidente frontale tra due auto. Una ragazza è rimasta gravemente ferita e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle cause dello scontro.

Un grave incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, lungo la SP236 a Montichiari. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un violento schianto frontale tra due auto che ha coinvolto marginalmente anche un camion: è avvenuto all’altezza della Fascia D’Oro. La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata pochi minuti prima delle 8. Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze, l’elisoccorso e i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere. Il primo bilancio parla di due persone ferite: due donne di 30 e 60 anni. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni della 30enne: è stata trasferita d’urgenza con l’eliambulanza all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Spaventoso frontale tra auto sulla Provinciale: grave una ragazza, strada chiusa Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla Cassia sud: frontale tra auto, chiusa la strada tra Viterbo e Vetralla Scontro frontale tra auto vicino alla stazione di Verona: grave una ragazzaUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, a Verona, nei pressi di piazzale XXV Aprile. Altri aggiornamenti su Spaventoso frontale Temi più discussi: FOTO | Spaventoso frontale alla Stanga: shock tra i presenti, traffico in tilt; Auto invade la corsia in curva, poi il frontale con una Porsche: code e feriti; Spaventoso incidente tra Golf e Vitara: auto divelta ed airbag esplosi; FOTO | Spaventoso frontale alla Stanga: shock tra i presenti, traffico in tilt. Spaventoso frontale tra auto sulla Provinciale: grave una ragazza, strada chiusaUn grave incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, lungo la SP236 a Montichiari. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un violento schianto frontale tr ... bresciatoday.it Spaventoso schianto sulla Gardesana (FOTO), intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Grandi disagi alla viabilitàMADRUZZO. Schianto tra più auto, coinvolte 6 persone e dispiegamento di soccorritori per un incidente sulla Gardesana. L'allerta è scattata intorno alle 18.15 di oggi, sabato 14 marzo, lungo la strada ... ildolomiti.it - Spaventoso frontale, due feriti - Paura nella notte, tra Cavarzere e Adria. #incidentestradale #cavarzere #adria - facebook.com facebook Scontro frontale sulla SP85 a Cavarzere: due automobilisti feriti e trasportati in ospedale nella notte. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inprimopiano x.com