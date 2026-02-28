In Australia Meridionale, grazie all'aumento delle energie rinnovabili e all'uso di batterie, i costi di fornitura elettrica sono scesi notevolmente fino a raggiungere valori sotto zero. La regione ha quasi completato la decarbonizzazione della rete elettrica, portando a una diminuzione significativa delle spese per l’energia. La notizia arriva da LE VOCI DI DENTRO, che ha riferito di questa tendenza nei costi energetici.

Con una quasi totale decarbonizzazione della rete, l'Australia Meridionale registra costi in picchiata per la fornitura elettrica

© Lucascialo.it - Energie rinnovabili e batterie per costi sotto zero!

