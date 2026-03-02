Energie rinnovabili | a Brindisi un corso gratuito per diventare tecnico specializzato

A Brindisi è stato organizzato un corso gratuito rivolto a chi desidera diventare tecnico specializzato in energie rinnovabili. La formazione si concentra sulla gestione e manutenzione di impianti energetici, un ruolo molto richiesto nel settore industriale e non solo. Il corso mira a preparare professionisti in grado di assicurare il funzionamento sicuro ed efficiente di sistemi complessi dedicati alla produzione di energia elettrica.

Una formazione pratica per tecnico manutentore di impianti energetici, elettrici e termici. Il percorso parte il 16 marzo ed è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni non occupati Una figura tra le più richieste dal mercato del lavoro, in ambito industriale e non: il tecnico manutentore di impianti energetici si occupa della gestione e manutenzione di sistemi complessi per la produzione di energia elettrica, garantendo efficienza e sicurezza degli impianti. Si tratta di una figura tecnicamente specializzata per cui occorre una formazione professionale adeguata. Proprio a Brindisi parte un corso gratuito per diventare tecnico specializzato: il primo corso di Energie con il Sud, programma di formazione gratuita con accompagnamento al lavoro nel settore delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

