Energia rubata per alimentare il ristorante | denunciato un imprenditore

Un imprenditore di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri di piazza Dante con l’accusa di aver sottratto energia elettrica per alimentare il suo ristorante nel centro della città. La vicenda riguarda un presunto furto aggravato di energia, accertato durante un controllo dei militari. Gli investigatori hanno identificato l’imprenditore come responsabile dell’illecito, che ha portato alla sua denuncia formale.

I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato un 38enne catanese, titolare di un’attività di ristorazione nel centro cittadino, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è scaturito a seguito di accertamenti eseguiti con il supporto di personale tecnico.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Multi SubThey Thought He Was Just a Rookie Cop—Until He Cracked Every Impossible Cas Notizie correlate Energia, Paganini (Competere.eu): “L’Europa deve decidere come acquistare energia e non può trascurare la sicurezza alimentare”Paganini: serve una scelta chiara su come acquistare energia, senza trascurare gli equilibri della sicurezza alimentare. Sei lavoratori in nero scoperti in un’azienda alimentare, denunciato il titolareProseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro per verificare il rispetto delle norme amministrative e di sicurezza nei... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, terremoto nell'impero dei dolci: sotto scacco la holding dei marchi Cavalletti e Ricci; Allaccio abusivo e 11mila euro di corrente rubata: nei guai imprenditore calabrese; Catania, corrente rubata in case e negozi: scoperti allacci abusivi, 12 denunciati tra Nesima e Cibali. Correggio, campina alimentata da energia rubataCorreggio (Reggio Emilia), 7 marzo 2026 - Un controllo mirato in un campo nomadi comunale di Correggio ha permesso di scoprire allacciamenti abusivi alla rete elettrica con furto di luce dalla rete ... ilrestodelcarlino.it I.C. Mario Giacomelli. Marc Anthony · Vivir Mi Vida (Versión Pop). Erasmus+ – Giorno 4 mobilità classi prime | Senigallia - Badajoz Energia, amicizia e tanto divertimento. Oggi Badajoz si è trasformata in un grande campo da gioco "Día de facebook