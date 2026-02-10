Sei lavoratori in nero scoperti in un’azienda alimentare denunciato il titolare

I carabinieri hanno scoperto sei lavoratori in nero in un’azienda alimentare. Il titolare è stato denunciato. I controlli continuano per verificare che siano rispettate tutte le norme di sicurezza e di legge sul lavoro.

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro per verificare il rispetto delle norme amministrative e di sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari, insieme ai colleghi del Nas, hanno eseguito un’ispezione in una ditta che si occupa della commercializzazione di prodotti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

