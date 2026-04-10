Energia gratis e solidarietà dal Convento | come funziona la nuova comunità energetica sul Monte Mesma

Due nuovi impianti fotovoltaici sul Monte Mesma, situato nel novarese, entreranno in funzione nell’estate del 2026. Questi impianti sono stati realizzati dal Convento locale, che ha avviato una comunità energetica per condividere l’energia prodotta. La rete di distribuzione consentirà di fornire energia gratuita e di promuovere la solidarietà tra i membri della comunità. I lavori sono in fase di completamento e le strutture sono già visibili sul territorio.

Nell’estate del 2026 entreranno in funzione due nuovi impianti fotovoltaici sul monte Mesma, ad Ameno, nel novarese. I pannelli, installati nel cortile del Convento dei frati minori, avranno una potenza complessiva di 200 kW e alimenteranno la Comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers). 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Bollette leggere e solidarietà. La comunità energetica a sostegno della parrocchia Fvg Energia è in prima linea per la comunità energetica regionaleCi sono già più di settanta Cer in Friuli Venezia Giulia, acronimo che sta per Comunità energetica rinnovabile. Premio Solidarietà per la vita Santa Maria del Monte, pubblicato il bandoE’ stato pubblicato il bando del Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte, che viene assegnato, come sempre, l’ultima domenica di giugno (quest’anno sarà il 29 del mese). Giunto alla 35ª ... piacenzasera.it MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo celebra la Festa della Donna con sport, cultura e solidarietàDal 8 al 12 marzo 2026, Monte Sant’Angelo propone un ricco programma di iniziative in occasione della Festa della Donna, promosso dal Comune – Assessorato al Welfare nell’ambito del progetto Monte ... statoquotidiano.it