A marzo 2026, il sistema elettrico italiano ha registrato un aumento del 2,8% nella domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo un totale di 26,5 miliardi di kWh. Questa crescita evidenzia una richiesta crescente di energia elettrica nel paese, segnando un incremento rispetto ai dati dei mesi precedenti. Il dato si inserisce in un quadro di aumento generale dei consumi nel settore energetico nazionale.

Il sistema elettrico nazionale ha registrato una spinta significativa nel mese di marzo 2026, con un fabbisogno che ha raggiunto i 26,5 miliardi di kWh. Questo incremento del 2,8% rispetto ai valori del medesimo periodo dell’anno precedente è stato alimentato da una maggiore attività industriale e da una produzione solare in forte espansione, nonostante le fluttuazioni delle altre fonti. Analizzando la distribuzione geografica dei consumi, emerge un trend di crescita costante che attraversa l’intera penisola: mentre al Nord si è registrato un aumento del 1,9%, il Centro ha segnato un +3,1%, arrivando fino al +4,6% osservato nelle aree del Sud e delle isole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, l’Italia accelera: domanda elettrica su a marzo (+2,8%)

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