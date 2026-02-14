Cina | Attivo impianto accumulo energia da 400 MWh con batterie di nuova generazione Rivoluzione per reti e rinnovabili

La Cina ha acceso il suo primo impianto di accumulo energetico da 400 MWh, utilizzando batterie di nuova generazione, per migliorare l'integrazione delle fonti rinnovabili. L’impianto si trova nella provincia di Gansu, e permette di immagazzinare energia durante le ore di picco solare per rilasciarla quando serve di più. In questo modo, le reti energetiche locali possono diventare più stabili e efficienti.

Rivoluzione Energetica dalla Cina: Attivo il Primo Sistema di Accumulo su Larga Scala con Celle di Nuova Generazione. Un impianto di accumulo di energia su larga scala (BESS) da 400 MWh, alimentato da celle di batterie da 628 Ah, è entrato in funzione a Lingshou, nella provincia di Hebei, in Cina. Questo traguardo, annunciato da EVE Energy, segna una svolta nel settore dell’accumulo energetico, aprendo la strada a sistemi più efficienti e stabili per l’integrazione delle fonti nelle reti elettriche. L’innovazione potrebbe avere ripercussioni significative anche sul mercato italiano, sempre più orientato verso soluzioni di stoccaggio per bilanciare la produzione da solare ed eolico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

