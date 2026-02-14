Cina | Attivo impianto accumulo energia da 400 MWh con batterie di nuova generazione Rivoluzione per reti e rinnovabili

La Cina ha acceso il suo primo impianto di accumulo energetico da 400 MWh, utilizzando batterie di nuova generazione, per migliorare l'integrazione delle fonti rinnovabili. L’impianto si trova nella provincia di Gansu, e permette di immagazzinare energia durante le ore di picco solare per rilasciarla quando serve di più. In questo modo, le reti energetiche locali possono diventare più stabili e efficienti.