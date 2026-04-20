Spazio l’Italia punta sul Kenya | Malindi diventerà l’hub dell’Africa

Il governo italiano e le autorità keniote stanno collaborando per sviluppare il settore aerospaziale, con l’obiettivo di trasformare il centro spaziale Luigi Broglio di Malindi in un punto di riferimento per l’Africa. Questa iniziativa prevede investimenti congiunti e accordi di cooperazione, puntando a posizionare Malindi come hub spaziale nel continente africano. La partnership si inserisce in un piano strategico condiviso tra i due Paesi.

Il governo italiano e le autorità keniote stanno consolidando una partnership strategica nel settore aerospaziale, con l’obiettivo di trasformare il centro spaziale Luigi Broglio situato a Malindi in un punto di riferimento per l’intero continente africano. L’annuncio è arrivato oggi a Roma durante l’incontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente del Kenya Ruto. L’asse tecnologico tra Roma e Nairobi. Durante il vertice diplomatico odierno, Meloni ha sottolineato come la cooperazione tra i due Paesi non sia un progetto recente, ma un legame che si sviluppa da tempo proprio nell’ambito delle tecnologie spaziali. La Presidente del Consiglio ha evidenziato il ruolo di primo piano che il Kenya riveste nel africano per quanto riguarda questo settore specifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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