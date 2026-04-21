A Milano si è svolto un dibattito sulla sicurezza energetica globale, evidenziando le tensioni tra le esigenze del settore industriale e le decisioni politiche relative alla gestione delle risorse. L'incontro ha analizzato le sfide legate alla dipendenza energetica e alle strategie adottate per garantire approvvigionamenti stabili. Sono stati discussi i rischi di un possibile vuoto strategico in Europa, con particolare attenzione alle dinamiche geopolitiche e alle fonti di approvvigionamento.

A Milano, il dibattito sulla sicurezza energetica globale ha messo in luce il divario tra le necessità industriali e la gestione politica delle risorse. Durante l’incontro dedicato al futuro dell’energia, il fisico Martin e l’esperto di materie prime Torlizzi hanno tracciato un quadro dove la geopolitica si sovrappone quasi perfettamente ai flussi di approvvigionamento, evidenziando come la vulnerabilità economica sia direttamente legata alla capacità di gestire le catene di distribuzione. Geopolitica e controllo delle risorse: il vuoto strategico europeo. La sovrapposizione tra le mappe dei conflitti e quelle delle vie energetiche è pressoché totale, una realtà che emerge con chiarezza analizzando le dinamiche internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia e geopolitica: l’Europa rischia il vuoto strategico

IMEC vs. BRICS: Europe Caught in a Geopolitical Storm

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