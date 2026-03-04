Ermeti Ieg | Energia in Europa ambito strategico che garantisce sicurezza

A Rimini si è svolta una manifestazione dedicata ai settori energetici in Europa, con un focus sulla sicurezza e le strategie di approvvigionamento. La manifestazione ha attirato aziende e professionisti interessati a diversi aspetti delle tecnologie energetiche, senza concentrarsi su un singolo settore. L'evento ha offerto un panorama completo delle innovazioni e delle soluzioni nel campo dell’energia, rispondendo alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Rimini, 4 mar.(Adnkronos) - "La cosa interessante di questa manifestazione fin dall'origine è il non essersi specializzata in un solo settore dell'energia, ma essere stata in grado di offrire un panorama generale per tutto ciò che riguarda i settori energetici e le tecnologie per l'energia stessa. Abbiamo notato in quest'ultimo anno una forte crescita della domanda nella parte del solare, dell'eolico e nello storage, sostanzialmente nell'accumulo. Se facciamo un salto all'indietro di quattro anni all'interno del percorso di questa manifestazione, vediamo che all'origine si trattava di una piccola costola di una fiera più grande, Ecomondo; questo sviluppo così forte in pochi anni, dimostra un grandissimo interesse anche a livello nazionale di questo settore, e merita naturalmente tutta l'attenzione che gli riserviamo".