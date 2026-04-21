Endometriosi in Italia fino a 10 anni per diagnosi Casi sottostimati

In Italia, il tempo medio per ottenere una diagnosi di endometriosi varia tra sette e dieci anni. Lo studio Gimbe evidenzia che ci sono differenze notevoli tra le diverse regioni del paese nell’accesso alle cure per questa malattia cronica, che colpisce circa il 10% delle donne giovani. Molti casi restano sottostimati, e i tempi di diagnosi lunghi contribuiscono a questa situazione.

Occorrono dai 7 ai 10 anni per una diagnosi di endometriosi. Lo studio Gimbe evidenzia forti diseguaglianze territoriali nell’assistenza ad una patologia cronica che interessa il 10% delle donne in età giovanile. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per diagnosi. Casi sottostimati Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per diagnosi. Casi sottostimati Notizie correlate Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo i primi sintomi. In Toscana manca ancora una rete regionale dedicataFirenze, 21 aprile 2026 – L’endometriosi è una patologia cronica in cui un tessuto simile a quello che riveste l’utero cresce in altre parti del... Leggi anche: Endometriosi, diagnosi in aumento: +32% in 7 anni. Sestre in campo tra ricerca e sensibilizzazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Endometriosi, diagnosi in ritardo di 10 anni: l’Italia divisa in due tra regioni virtuose e zone d’ombra. Report Gimbe; Tumore all’endometrio, che in Italia ogni anno colpisce 10.000 donne. L'attrice Luisa Antonucci: Se ascoltiamo il nostro corpo, si può curare. La specialista: I sintomi di questa neoplasia sono chiari; Endometriosi, pietra d’inciampo nel lento cammino della salute femminile; Salute, due giorni in Umbria per la prevenzione e diagnosi della endometriosi che stravolge la vita delle donne. Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per la diagnosi e casi sottostimatiRitardi diagnostici che arrivano fino a 10 anni e casi ampiamente sottostimati, con 0,76 malate su 1000 donne in età fertile (circa 9mila nuovi casi l'anno), quando le stime epidemiologiche internazio ... ansa.it Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo i primi sintomi. In Toscana manca ancora una rete regionale dedicataIl report della Fondazione Gimbe denuncia ritardi diagnostici e forti disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure ... lanazione.it Una patologia cronica e spesso invalidante che colpisce circa il 10% delle donne in età produttiva a livello globale, con conseguenze rilevanti sulla qualità della vita, sulla fertilità e sulla partecipazione sociale. Si tratta dell'endometriosi, una malattia che - non - facebook.com facebook L'endometriosi è un problema di #salute pubblica ampiamente sottostimato Sia perché la diagnosi arriva spesso dopo 7-10 anni di sofferenza, sia perchè l'assistenza è ancora troppo disomogenea tra le Regioni #SalviamoSSN rainews.it/articoli/2026/… x.com