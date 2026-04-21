L'endometriosi è una malattia cronica caratterizzata dalla crescita di tessuto simile a quello dell’utero in altre parti del corpo, causando dolore, problemi intestinali, infertilità e difficoltà nelle attività quotidiane. In Toscana, la diagnosi può richiedere fino a dieci anni dall’insorgenza dei primi sintomi. Attualmente, non esiste ancora una rete regionale dedicata alla gestione della patologia.

Firenze, 21 aprile 2026 – L’ endometriosi è una patologia cronica in cui un tessuto simile a quello che riveste l’utero cresce in altre parti del corpo, provocando dolore, disturbi intestinali, infertilità e forti limitazioni nella vita quotidiana. Colpisce soprattutto le donne in età fertile e, nei casi più gravi, può diventare invalidante. Nonostante questo, in molti casi servono anni prima di arrivare a una diagnosi. In Toscana, secondo il nuovo report della Fondazione Gimbe, manca ancora una rete regionale formalizzata e non risultano leggi o delibere che riguardino i Pdta, ovvero i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, specifici per l’endometriosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo i primi sintomi. In Toscana manca ancora una rete regionale dedicata

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