Diagnosi di endometriosi in crescita del 32% dal 2017 al 2024. Sestre lancia lo studio clinico BeFriend e partecipa a Endomarch per sensibilizzare su una patologia ancora sottostimata. In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, emerge un quadro sempre più chiaro: le diagnosi sono in forte aumento. Secondo un’analisi di Epic Research condotta su oltre 300 milioni di cartelle cliniche internazionali, tra il 2017 e il 2024 il tasso diagnostico è cresciuto del 32%, con la fascia 35-49 anni come la più colpita. Una crescita che riflette sia una maggiore attenzione clinica sia il ritardo con cui molte donne arrivano alla diagnosi, spesso dopo anni di sintomi non riconosciuti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Endometriosi, diagnosi in aumento: +32% in 7 anni. Sestre in campo tra ricerca e sensibilizzazione

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