Venerdì 10 aprile alle ore 21, presso la Sala Teatro Testori di Novate Milanese, andrà in scena l’opera “E li chiamano ragazzi speciali”, ideata da Giambattista Anastasio. Lo spettacolo si basa su testimonianze di persone con disabilità, trasformandole in una rappresentazione teatrale. La rappresentazione affronta temi legati ai diritti negati e alle esperienze di chi vive situazioni di fragilità.

Giambattista Anastasio porterà in scena l’opera E li chiamano ragazzi speciali venerdì 10 aprile alle ore 21 presso la Sala Teatro Testori di Novate Milanese, trasformando testimonianze reali di disabilità in un racconto teatrale. L’evento nasce dalla volontà di scardinare l’uso di termini apparentemente gentili ma limitanti. Il è posto su chi convive con difficoltà cognitive, intellettive o appartiene allo spettro autistico, persone che spesso vengono etichettate come speciali anche quando hanno superato l’età infantile. Questa definizione viene analizzata come una forma di retorica vuota che finisce per sminuire l’individuo. Tale linguaggio contrasta drasticamente con la realtà quotidiana di famiglie e persone che lottano per ottenere assistenza sociosanitaria, inserimento lavorativo, percorsi scolastici adeguati e spazi di socialità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre i “ragazzi speciali”: il teatro svela i diritti negati

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