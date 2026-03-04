Walter Veltroni e Lucio | Ci conoscemmo a Roma nei primi anni Settanta Ancora oggi mi manca

Nel corso degli anni Settanta, Walter Veltroni e il cantante Lucio si sono incontrati a Roma, creando un legame che dura nel tempo. Veltroni ha ricordato con affetto quell’amicizia, ammettendo che anche oggi sente la mancanza di Lucio. Entrambi hanno condiviso momenti significativi, e questa relazione si è consolidata nel corso degli anni, segnando un capitolo importante delle loro vite.

"Quando si diventa grandi capita che le persone migliori che hai incontrato nella vita, a un certo punto, ti lascino. La sensazione che si può vivere nel bosco in una situazione nella quale cascano gli alberi. Però bisogna continuare a coltivare la passione per il bosco, nonostante gli alberi che cadono. Lucio, ancora oggi, mi manca molto". Lucio. Mai Dalla. Walter Veltroni lo chiama così. Segno di un’amicizia che ancora oggi sopravvive, a distanza di oltre 60 anni da quella conoscenza al Pincio, quando esisteva una militanza politica, fatta di passione, amore, cultura e identità. Incontri, dibattiti e vecchie Feste dell’Unità. Ma quel rispetto per Lucio vive ancora oggi nella puntina che ogni giorno tocca i vinili appoggiati nel giradischi nella casa dell’ex sindaco di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Walter Veltroni e Lucio: "Ci conoscemmo a Roma nei primi anni Settanta. Ancora oggi mi manca" Walter Veltroni: «L’America non è più il faro dell’Occidente». Martina Veltroni: «Sono cittadina americana, ma oggi non riuscirei a crescere mia figlia lì»«Il dubbio, quello che ti prende, ti attanaglia, ti macera, è una virtù essenziale dell’esistenza. Walter Veltroni alla Franco Tosi: “La libertà non è un diritto acquisito. Bisogna ancora difenderla e amarla”Legnano, 28 gennaio 2026 – “È finito il tempo del disinteresse, delle alzate di spalle, del farsi spettatori: guardando quello che succede nel mondo,... Altri aggiornamenti su Walter Veltroni Temi più discussi: Walter Veltroni e Lucio: Ci conoscemmo a Roma nei primi anni Settanta. Ancora oggi mi manca; Stasera su Rai2, un compleanno speciale per Lucio Dalla; LIBERI. CIAO - Rassegna Lucio Dalla; Liberi | Ciao – Rassegna Lucio Dalla. Walter Veltroni e Lucio: Ci conoscemmo a Roma nei primi anni Settanta. Ancora oggi mi mancaI concerti al Pincio con la Fgci, il tour negli stadi assieme ai Banana Republic Aveva un grande carattere. Una sana follia, cosa di questi tempi rara e bella. ilrestodelcarlino.it Walter Veltroni: «L’America non è più il faro dell’Occidente». Martina Veltroni: «Sono cittadina americana, ma oggi non riuscirei a crescere mia figlia lì»Questo articolo è pubblicato sul numero 3-4 di Vanity Fair in edicola fino al 20 gennaio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. «Il dubbio, quello che ti prende, ti attanaglia, ti macera, è ... vanityfair.it Marsilio. . Sì, i libri del commissario Buonvino diventeranno una serie TV! Incontra Walter Veltroni e Giorgio Marchesi al Bard dei Daini a Villa Borghese per scoprire tutto Sabato 7 marzo 11:30 Villa Borghese Bar dei Daini Via Pietro Raimondi 5 Roma facebook