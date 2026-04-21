Durante l’assemblea dei delegati di Enasarco, a cui hanno preso parte rappresentanti di istituzioni, operatori e stakeholder, è stato presentato un piano da due miliardi di euro volto a rilanciare il lavoro autonomo nel sistema economico italiano. La proposta, frutto di un confronto tra le parti coinvolte, punta a modificare le modalità di intervento e sostenere i professionisti indipendenti. L’iniziativa mira a rafforzare il ruolo di questa categoria nel quadro produttivo nazionale.

Durante l’assemblea dei delegati di Enasarco, un incontro che ha la partecipazione di stakeholder, operatori e rappresentanti delle istituzioni, è emerso un piano ambizioso per trasformare il ruolo del lavoro autonomo nel tessuto economico nazionale. I dati finanziari presentati per l’esercizio 2025 confermano una solidità strutturale rilevante, con una generazione di valore che supera i 2 miliardi di euro e una quota di 1,5 miliardi destinata alla ridistribuzione. La strategia di De Luise: verso un nuovo equilibrio per le professioni indipendenti. Il fulcro del dibattito si è concentrato sulla visione delineata da Patrizia De Luise, che ha proposto l’attivazione di un patto nazionale dedicato al lavoro autonomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enasarco: piano da 2 miliardi per rilanciare il lavoro autonomo

Notizie correlate

Confindustria: Moda made in Italy, piano da 4 miliardi per rilanciare la filieraPresentate alla Camera dei Deputati le Linee guida del Piano industriale per il Sistema Moda Italia elaborate da Confindustria Accessori Moda e...

Tortello alla lastra di Corezzo. Un’eccellenza da rilanciare: il piano fra tradizione e lavorodi Sonia Fardelli Un progetto per valorizzare la filiera produttiva del Tortello alla Lastra di Corezzo, per aumentare la produzione e creare nuova...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Convenzione Mazda; Enasarco, oltre 537 milioni di valore. Il Piano 2026-28; Assemblea Enasarco, oltre 500 mln di utili nel 2025. Generati 2 mld di valore e 21 mld di provvigioni. Welfare e sostenibilità i pilastri. Tutti i dati. INFOGRAFICA, VIDEOINTERVISTE E INTERVENTI: De Luise, Buonfiglio, Conte (Anasf), D’Arienzo (Simest), Gronc; Non tutti sanno che… la pensione Enasarco è reversibile.

#Enasarco: assemblea approva con il 98,31% il bilancio 2025: solidità, sostenibilità e valore per il Sistema Paese @f_enasarco @MinLavoro x.com

Un'informazione importante da tenere in considerazione per chi volesse richiedere il CONTRIBUTO ASILO NIDO messo a disposizione da Enasarco per il 2026. Se vuoi conoscere tutti i requisiti e la documentazione necessaria per presentare la domanda, scr - facebook.com facebook