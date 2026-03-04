Tortello alla lastra di Corezzo Un’eccellenza da rilanciare | il piano fra tradizione e lavoro

Un progetto mira a valorizzare la produzione del Tortello alla Lastra di Corezzo, con l’obiettivo di incrementare la quantità di tortelli realizzati e generare nuove opportunità di lavoro nella zona. La proposta prevede un piano che combina aspetti tradizionali con interventi mirati a sostenere e sviluppare la filiera produttiva. La iniziativa si propone di rilanciare un prodotto locale di rilievo.

di Sonia Fardelli Un progetto per valorizzare la filiera produttiva del Tortello alla Lastra di Corezzo, per aumentare la produzione e creare nuova occupazione nel territorio. Con i fondi del Pnrr sono stati investiti 70mila euro per migliorare il Mercatale, lo spazio polifunzionale che in estate ospita la Festa del Tortello, per una modernizzazione e una diversificazione degli ambienti volta a sviluppare la filiera produttiva a chilometro zero di questa specialità, a sostenere la commercializzazione e a ospitare esperienze turistiche per incrementare la visibilità del borgo. Questo progetto, denominato "La cultura del Tortello alla Lastra"... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 marzo 2026 – Un progetto per valorizzare la filiera produttiva del Tortello alla Lastra di Corezzo.

