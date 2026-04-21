Emma Raducanu ha deciso di non partecipare alla stagione sulla terra battuta per prendersi una pausa e recuperare energie. La tennista britannica ha annunciato questa scelta senza indicare obiettivi specifici, concentrandosi sulla possibilità di rientrare in forma. La decisione arriva dopo un periodo di risultati altalenanti e in vista di future competizioni. La sua strategia mira a ricaricare le forze prima di riprendere i tornei sulla terra.

"> Il Viaggio di Emma Raducanu nel Tennis. Emma Raducanu continua a essere una delle storie più affascinanti del tennis contemporaneo, non solo per la rapidità con cui ha avuto successo. Nel 2021, la giovane tennista è diventata la prima qualificata nella storia a vincere un Grand Slam, conquistando l’US Open in un modo che ha sorpreso il mondo intero. Questo trionfo ha posto aspettative enormi su di lei, un peso difficile da portare, anche per una talentuosa come lei. Era il 2021 quando Emma, a soli 18 anni, ha scritturato il suo nome nella storia dello sport. Le sue straordinarie performance la portarono rapidamente sotto i riflettori, ma mantenere quel livello di eccellenza è estremamente impegnativo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Emma Raducanu e l’importanza di saltare la stagione sulla terra per ricaricarsi.

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