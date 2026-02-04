WTA Cluj-Napoca 2026 Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finale

Questa mattina si sono giocati gli ottavi di finale del torneo WTA di Cluj-Napoca. Emma Raducanu e Anastasia Potapova sono riuscite a passare il turno e ora si preparano per i quarti di finale. La giornata si è svolta senza grandi sorprese, con le favorite che hanno rispettato le previsioni e continuano la corsa verso il titolo.

Giornata di ottavi di finale nel WTA 250 di Cluj-Napoca, sul cemento rumeno. Otto le sfide disputate, con pronostici rispettati per due delle giocatrici più attese, Emma Raducanu e Anastasia Potapova. La britannica affrontava la slovena Kaja Juvan (n. 97 del ranking) e alla vigilia ci si aspettava una vittoria piuttosto agevole. Se il punteggio finale di 7-5 6-1 può far pensare a un match senza storia, la realtà è stata ben diversa, almeno nel primo set. La testa di serie n. 1 si è infatti trovata costretta a una clamorosa rimonta, dopo essere finita sotto 0-5, con Juvan addirittura al servizio per il bagel.

